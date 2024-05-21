ميرنا جميل تشعل إنستجرام بالأسود في أحدث ظهور (صور)

شاركت الفنانة ميرنا جميل فيديو قصير لها من أحدث إطلالتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتسرق الأنظار بجسمها المثالي والرشيق.

الفنانة ميرنا جميل

وبدت ميرنا جميل بجمبسوت أسود بصيحة الكب، ذا ساقين فضفاتين، ومزين بياقة مصنوعة من قماش الشيفون، مع قصة مجسمة ناحية الخصر، لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الجذابة، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وإسورة رقيقة في إحدى اليدين وخاتم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا جميل تصفيفة شعر بسيطة تاركة خلاصتها البنية تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي الناعم، كما رفعت غرتها شكل البومبيه ليتدلى للخلف مع باقي شعرها؛ ليعطي لمسة جذابة للوك.

ووضعت ميرنا مكياج رقيق يتماشى مع جمال ملامحها، فحددت ملامحها بالقليل من البلاشر البني مع الهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بالآيشادو النود، مع سحبه العين بإستخدام الرموش الصناعية والماسكرا، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

ميرنا جميل هي ممثلة ومذيعة مصرية، لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في دخولها مجالي التمثيل وتقديم البرامج, شاركت بمسرحيه أبو جزمه بنفسجى و فيلم "كارت ميموري"، وتشارك ميرنا في بطولة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني والذي يعرض على إحدى المنصات الشهيرة، بعد نجاح الجزء الأول.

أبطال مسلسل البيت بيتي

ويشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وأحداث مسلسل "البيت بيتي 2" تعد استكمالا للجزء الأول، حيث تدور في إطار كوميدي ممزوج بالرعب، حيث يُجبر "بينو" مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

أحداث مسلسل البيت بيتي ج2

ويعد مسلسل البيت بيتي 2، مميزا حيث انه يجمع بين الكوميديا والرعب، ويتابع المشاهدون مغامرات شخصياته المثيرة والمشوقة، ويضيف تواجد نجوم الفن المميزين إلى جاذبية المسلسل، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الدراما الخفيفة والمشوقة.