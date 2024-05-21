تدريبات خاصه لحراس مرمى الزمالك استعدادا لفيوتشر

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض محمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعبدالرحمن نفاد، وعمر عبد العزيز، رباعي حراسة المرمى مجموعة من التدريبات الفنية القوية تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق.

وفي سياق متصل اكتفى محمد عواد حارس المرمى بأداء التدريبات الاستشفائية والتأهيلية فقط دون المشاركة في باقي فقرات مران الحراس، خوفاً من التعرض للإرهاق في ظل المشاركة في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.