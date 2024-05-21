ننشر أسعار أراضي الإسكان المتميز 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن كراسة شروط أراضي الإسكان المتميز 2024 pdf، والتي تتضمن طريقة التقديم والشروط المطلوبة للحجز والأوراق المطلوبة وجميع التفاصيل المطلوبة بالحجز والتقديم في أراضي الإسكان المتيمز لعام 2024.

وخلال الطرح الحالي يتم طرح 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن 6 أكتوبر، و15 مايو، والشروق، والعاشر من رمضان، بمقدم 350 ألف جنيه، وينتهي التقديم 30 مايو المقبل ويمكنك الدخول من خلال الـــرابـــط التالي.

وجاءت أسعار أراضي الإسكان المتميز 2024 كالتالي:

برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر بنسبة التميز 5395 جنيه، ووصل سعر قطعة الأراض الـ 391 متر لـ 2 مليون و302 ألف جنيه.

ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، سجل سعر المتر لكل قطع الأراضي، 3382 جنيه، فيما بلغت قطعة الأراض الـ 448 متر مليون و511 ألف جنيه.

ملوى الجديدة، سجل سعر المتر بنسبة التميز 2424 جنيه، ووصل سعر قطعة الأراض الـ 539 متر لـ مليون و308 ألف جنيه.

الفشن الجديدة سحل سعر المتر 1887 جنيه، وسحلت قطعة الأراض الـ 429 متر 809 ألف جنيه.

أخميم الجديدة، سجل سعر المتر بنسبة التميز 1591 جنيه، فيما سجلت قطعة الأراض 394 ما يقرب من 626 ألف جنيه.

مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 10.275 جنيه، بلغت قطعة الأرض الـ 750 متر ما يقرب من 8 مليون و595 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 14 ألف و743 جنيه، فيما بلغت قطعة الأرض الـ 1014 متر ما يقرب من 14 مليون و960ألف جنيه.

مدينة الشروق سجل سعر المتر 11070 جنيه، فيما بلغت قطعة الأرض الـ 864 متر ما يقرب من 11 مليون و573 ألف جنيه.

مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 6.961 جنيه، فيما بلغت قطعة الأرض الـ 729 متر ما يقرب من 5 ملايين و513 ألف جنيه.