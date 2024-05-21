وزير الإسكان يختتم جولته بالصعيد بمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بملوي الجديدة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، بعقد اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، موضحاً أنها إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع ضمن مدن إقليم شمال الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة المنيا شرق طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة ملوي القائمة نحو 12 كم، بمحافظة المنيا، وتبلغ مساحتها حوالي 18420.52 فدان طبقاً للقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018.



ورافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نائبى رئيس الهيئة، والمهندس عصام بدوى، المشرف على المدن الجديدة بشمال الصعيد، ومعاونو نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، ورؤساء أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن وملوى الجديدتين)



واستعرض وزير الإسكان، المخطط العام لمدينة ملوى الجديدة، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة، 880 فداناً، والمرحلة العاجلة من المدينة بمساحة 91 فداناً، والمنطقة الصناعية بمساحة 1310 أفدنة، كما استعرض المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى، والتى تضم (منطقة عمارات جنة - منطقة الأراضي السكنية المتميزة والأكثر تميزاً - منطقة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - منطقة خدمات المرحلة الأولى).



واستمع الوزير إلى شرح مفصل من المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوى الجديدتين، حول الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات بالمرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، حيث أوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ 768 وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان، وتم الانتهاء من 256 وحدة أخرى، وجار تنفيذ عمارة نموذج 75 م2، و6 عمارات نموذج 90 م2 بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين، إضافة إلى مشروعات المرافق، والكهرباء والاتصالات، والزراعة، والمبانى الخدمية، وغيرها.