أمن جامعة اسيوط يضبط موظفة بسرقة 600 أمبول مخدر وإحالتها للنيابة العامة

تمكن الأمن الجامعى الادارى بجامعة أسيوط من ضبط موظفة بكلية طب أسنان بحوزتها عدد 600 امبول من البنج المخدر وعدد 2 نظارة طبية بلاستيكية داخل حقيبة الكتف الخاصة بها.

البداية كانت عند ورود معلومات للامن الادارى برئاسة مؤمن فقير مدير إدارة الأمن و احمد أنور مسؤلى الامن بكلية طب الاسنان بجامعة أسيوط عن موظفة تدور حولها الشكوك بحملها حقيبة كتف منتفخة على غير طبيعتها وأثناء عملية استوقاف وتفتيش الحقيبة من قبل الأمن الادارى والتى جاءتها حالة من الارتباك.

محتويات المضبوطات

تم العثور على عدد 600 من امبولات البنج المخدر التى يتم إستخدامه فى إجراء علاج وحراحة طب الأسنان وكذالك عدد 2 نظارة طبية بلاستيكية



وعلى الفور تم اخطار الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والذي توجه وبرفقته عدد من المسؤولين إلى مكان الواقعة ومتابعة الإجراءات والذى وجه بتشكيل لجنة لاجراء عملية جرد ادارى للمخازن التى كانت تحت إدارة المتهمة وبتحرير مذكرة لاحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.