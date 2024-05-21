على رأسهم زيزو وشيكابالا.. التشكيل المثالي لكأس الكونفدرالية الإفريقية

أعلن موقع "سوفا سكور" العالمي، عن التشكيل المثالى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

وشهد التشكيل المثالي تواجد رباعي الزمالك وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، وأحمد سيد زيزو، وعمر جابر، ونبيل عماد دونجا.

وضمت التشكيلة المثالية كل من:

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.