على رأسهم زيزو وشيكابالا.. التشكيل المثالي لكأس الكونفدرالية الإفريقية
أعلن موقع "سوفا سكور" العالمي، عن التشكيل المثالى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.
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وشهد التشكيل المثالي تواجد رباعي الزمالك وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، وأحمد سيد زيزو، وعمر جابر، ونبيل عماد دونجا.
وضمت التشكيلة المثالية كل من:
وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.