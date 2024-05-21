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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

على رأسهم زيزو وشيكابالا.. التشكيل المثالي لكأس الكونفدرالية الإفريقية

أحمد سيد زيزو وشيكابالا
أحمد سيد زيزو وشيكابالا

أعلن موقع "سوفا سكور" العالمي، عن التشكيل المثالى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024. 

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وشهد التشكيل المثالي تواجد رباعي الزمالك وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، وأحمد سيد زيزو، وعمر جابر، ونبيل عماد دونجا.

وضمت التشكيلة المثالية كل من:

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي.

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