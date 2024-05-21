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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مسعف وسائق يعيدان مبلغ 110 ألف جنيه لمصابين في حادث بالقليوبية

مسعفان بالقليوبية
مسعفان بالقليوبية

في لفته انسانية كان بطلها مسعف وسائق بإسعاف القليوبية فرع قليوب، حيث قاموا باعادة مبلغ مالي يصل لـ 110 الف جنيه داخل حقيبة بسيارة شقيقان اصيبا بحادث تصادم بقليوب.

 لفته انسانية


ويروى كلا من محمد سعيد وماجد عبدالشافي، بإسعاف القليوبية، تفاصيل الواقعة، انهما تلقيا بلاغ بحادث تصادم بنزلة قليوب، وعلى الفور تحركوا لمكان الحادث وجدوا سيارة وبها شابين هما شقيقين صدمت سيارتهم تريلا من الخلف.

وتابعوا، جرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم لسيارة الاسعاف وارشد احدهما عن وجود محفظة في السيارة بها تحقيق الشخصية الخاصة بهما، وخلال ذلك عثرنا على شنطة بها مبلغ مالى.

واشاروا، تم نقل المصابين لمستشفى قليوب وتم عمل اللازم حيث احدهما اصيب بكسور واخر بنزيف بالبطن، وتم التواصل مع اهليتهما وتسليمهم متعلقات الخاصة بهم من خلال دفتر موثق وتم تسليم نجل عمتهم المبلغ المالى 110 الف جنيه بجانب الهاتف المحمول، وجميع متعلقاتهم، واثبات كل ذلك من خلال ورق رسمى موثق بها صورة بطاقة قريب المصابين، مرددين ان عملهم اوجب عليهم الأمانة والحفاظ عليه.

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