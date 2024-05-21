الثلاثاء 21/مايو/2024 - 07:43 م 5/21/2024 7:43:46 PM

السادة الأعزاء فى كل بلاد العالم سن المعاش دائماً يكون عند سن الـ60 سنة يتم التسوية والحصول على مستحقاته بمعاش يكفيه شر الحاجة والعوز للآخرين ولكن فى مصر الحبيبة تفتقت أذهان البارعين لجعل سن المعاش 65 سنة بزيادة 5 سنوات عن سن 60 سنة المتعارف عليها فى دول العالم وفى بلادى الحبيبة تم ترحيل سن المعاش 5 سنوات حتى يتوفاه الله فلا يصل إلى مستحقاته والمفروض خلال 5 سنوات لو أن معاشه 2000 ×60 شهراً =120000 ألف جنيه ضاعت من معاشه وتكون البداية لأول معاش فلا يتم رفع مستوى المعاش وتكون مع البداية وفى بلاد العالم يصل المعاش إلى المنزل أم عندنا فى بلادى الحبيبة تذهب أمام البوسنة أو البنك من صلاة الفجر لحجز مكان ولذلك لزامًا علينا أن نوفر لأصحاب المعاشات كل سبل الراحة للحصول على مستحقاتهم بدل البهدلة وقلة القيمة وسيمر الجميع بهذه التجربة المريرة.