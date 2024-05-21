مصدر رفيع المستوى: احترام مصر لمعاهداتها لا يمنعها من الحفاظ على أمنها القومي

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن مصدر رفيع المستوى يؤكد احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال مصدر رفيع المستوى: “الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته”.

وشدد مصدر رفيع المستوى، على أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخليا