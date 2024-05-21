تراجع أسعار الذهب فى الأسواق اليوم

تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 21 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بواقع 15 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3185 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3185 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3640 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2730 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2123 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25480 جنيهًا.

الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط تكهنات بقرب خفض الفائدة

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 21 مايو، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.1% لتصل إلى مستوى سعر 2428.14 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 2431.80 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، ونزلت أسعار البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4% مسجلا 1023.25 دولار.

كانت أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتتجاوز 2440 دولار للأونصة، وأتت هذه الارتفاعات على المعدن الأصفر وسط زيادة التوترات الجيوسياسية وبدعم من البيانات الاقتصادية الأميركية التي عززت الرهانات على أن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة.

فيما تخطت أسعار العقود الآجلة للنحاس فوق مستوى 11 ألف طن للمرة الأولى في تاريخها.