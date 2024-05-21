خطوات لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها الابتعاد عن العصبية والتوتر

ارتفاع ضغط الدم من الأزمات الصحية التي تصيب الكثير، إما أن يكون السبب عدم اتباع نظام صحي مناسب أو تناول بعض الأكلات التي تسبب في إرتفاع ضغط الدم، وكذلك الإنفعالات والتوتر، لذا نقدم لك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لخفض ضغط الدم المرتفع.

الضغط المرتفع

خطوات لعلاج ارتفاع ضغط الدم

تعلم كيفية إدارة التوتر

الإجهاد هو المحرك الرئيسي لـ ارتفاع ضغط الدم، وعندما تشعر بالتوتر المزمن، يكون جسمك في وضع "القتال أو الهروب المستمر" على المستوى الجسدي، يعني ذلك معدل ضربات قلب أسرع وتضيق الأوعية الدموية، وعندما تعاني من التوتر، قد تكون أيضا أكثر عرضة للانخراط في عادات يمكن أن يكون لها آثار سلبية على ضغط الدم، مثل تناول الأطعمة المصنعة.

تقليل السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة

هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تظهر وجود صلة بين تناول السكر المضاف و ارتفاع ضغط الدم، ووجدت مراجعة بحثية أجريت عام 2020 أن زيادة استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

بالمقابل أظهرت بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تساعد أيضا في تقليل ضغط الدم، كما أظهرت مراجعة واحدة لـ12 دراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، إلى جانب العديد من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.

تناول زيت السمك

ينسب إليه الفضل منذ فترة طويلة في تحسين صحة القلب، وقد يفيد زيت السمك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر من غيرهم.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن مهم يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء.

على الرغم من أن نقص المغنيسيوم نادر جدا، فإن كثيرا من الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامهم الغذائي، وأشارت بعض الدراسات إلى أن الحصول على كمية قليلة جدا من المغنيسيوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم.

يمكنك التأكد من أنك تلبي احتياجاتك من خلال الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الخضروات ومنتجات الألبان والبقوليات والدجاج ولحم البقر والحبوب الكاملة.

تناول الحبوب الكاملة

يحتوي الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى على نوع من الألياف يسمى بيتا غلوكان، والذي يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وفي الصباح يمكن تناول وعاء من دقيق الشوفان غير المُحلى أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

تناول الخضراوات الورقية

تمتلئ الخضراوات الورقية مثل الملفوف والكرنب والسبانخ بالنترات، التي ثبت علميًا أنها تقدم فوائد لضغط الدم.