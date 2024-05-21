تمكن رجال الإنقاذ النهري، من استخراج جثة فتاة من ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب من أمام مركز الخطاطبة بعد أن جرفها التيار إلى هناك نظرا لشدة تيار المياه.

انتشال جثة جديدة من ضحايا ميكروباص معدية أبو غالب

ومازال رجال الإنقاذ والضفادع البشرية تواصل البحث عن 5 من الضحايا في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب، وكان قد أنهى فريق من نيابة شمال الجيزة معاينة موقع حادث سقوط ميكروباص معدية أبو غالب.

وتناظر جهات التحقيق ، جثامين تم انتشالهم، من ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى «معدية أبو غالب»، التابعة لمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، تمهيدا للتصريح بدفنهن، وكلفت النيابة العامة رجال الإنقاذ النهري بسرعة البحث عن باقي الضحايا.

أكد مصدر أمنى استمرار عمليات البحث عن المفقودين في سقوط ميكروباص يحمل عددا من الفتيات من معدية أبو غالب في مياه النيل.

مسرح حادث غرق معدية أبو غالب

كما انتقلت جهات التحقيق ، إلى مسرح حادث غرق معدية أبو غالب لإجراء المعاينة، ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث 10 متوفين من نهر النيل.

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ،مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية، حيث تبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6"، وأن ترخيصها انتهى منذ 10 أشهر، وتحديدا في أغسطس 2023.

معاكسة الفتيات سبب سقوط السيارة

وكشف أحد شهود العيان في واقعة حادث سقوط ميكروباص من معدية أبو غالب في مياه النيل، أن الحادث كان بسبب أن سائق الميكروباص نزل من السيارة ليقوم بالعتاب على أحد الأشخاص على المعدية لقيامه بمعاكسة الفتيات.

‏وأضاف أن السائق نزل من السيارة دون أن يقوم بشد فرامل اليد، ومن ثم “تحركت ” السيارة بالفتيات في نهر النيل.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الميكروباص الذي سقط من معدية أبو غالب بالجيزة في مياه النيل، ما أسفر عن مصرع عدد من الفتيات، تمهيدا للتحقيق معه للوقوف على حقيقة ما حدث والأسباب الحقيقية التى أدت إلى سقوط الميكروباص فى مياه النيل.

وكشفت التحريات ؛ إلى أن السائق المتحفظ عليه، دخل فى مشادة مع مسئول عن المعدية، ونزل من الميكروباص دون أن يؤمن الفرامل وتركها مفتوحة، وعند تحرك المعدية تحرك الميكروباص؛ ما أدى إلى سقوطه فى نهر النيل بمن فيه من فتيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع سقوط الميكروباص في مياه النيل.

وقال عدد من شهود العيان إنه سقطت سيارة ميكروباص محملة بالعمالة من معدية أبو غالب الوسطانية وكانت السيارة قادمة من المناشي يستقلها عدد من الفتيات العاملات بمحطة تصدير فاكهة.

وعلى الفور؛ انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف ، لانتشال الفتيات والسيارة قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.