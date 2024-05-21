تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط مالك استوديو تصوير ومكتب "كاستينج" لإدارتهما "بدون ترخيص" بالجيزة.

ضبط استوديو تصوير ومكتب "كاستينج" لـ استقطاب الفتيات بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص؛ بإنشاء وإدارة استوديو تصوير ومكتب "كاستينج-بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لهم دون إجازتها رقابيًا مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وتم استهداف مقر المكتب وتم ضبط المتهم، وبحوزته (جهاز حاسب آلي - كاميرا ديجيتال– كشوف أسماء وبيانات راغبي التمثيل - هاتف محمول "يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنظام المقاصة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول"؛ بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 4 ملايين جنيه - 3 فلاش ميموري – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي".

واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنظام "المقاصة" عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية بالدولة المشار إليها وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي "أسلوب المقاصة"، وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

تعرض 10 أشخاص للإصابة ، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، اليوم الثلاثاء، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة إدفو، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة سياحية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 8 أجانب، يحملون الجنسية الصينية و2 مصريين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.