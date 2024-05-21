وزير الري يبحث مع مدير عام البيئة بالإتحاد الأوروبى سُبل تعزيز التعاون

هامش المنتدى العالمى العاشر للمياه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على الإهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال المياه ، والذى تم تتويجه بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر الأوروبي" في شهر ديسمبر 2023 ، خاصة أن قضايا المياه والمناخ تُعدان من أهم أولويات الدولة المصرية.

واضاف خلال لقاءه فلوريكا فينك هويجر مدير عام البيئة بالإتحاد الأوروبى ، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبى في قطاع المياه، حيث يتم العمل على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من الوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يُساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ومتابعة تنفيذ المستهدفات من هذا الإعلان ، كما قامت مصر بإعداد مقترحات للمشروعات ذات الأولوية والتي سيتم تنفيذها تحت مظلة هذا التعاون .

كما أشار سويلم، إلى ضرورة الإستفادة من فعاليات "مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للاستثمار" والمزمع عقده في شهر يونيو المقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعتباره فرصة لمزيد من المناقشات والتنسيق المشترك في مجال المياه .

كما أشار لأهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياهAWARe والتي تم تحت مظلتها تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، مشيراً لأهمية دعم الإتحاد الأوروبى لهذا المركز الهام الذى يُسهم في تدريب و رفع كفاءة المتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية .

وتوجه الدكتور سويلم بدعوة فلوريكا للمشاركة في فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الإفريقى التاسع" والمزمع عقدهما بالقاهرة في شهر أكتوبر 2024 .