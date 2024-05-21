سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام المقاصة.

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول"؛ بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 4 ملايين جنيه - 3 فلاش ميمورى – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى".

واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة"عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية بالدولة المشار إليها وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى "أسلوب المقاصة"، وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى

تعرض 10 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، اليوم الثلاثاء، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة إدفو، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة سياحية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 8 أجانب، يحملون الجنسية الصينية و2 مصريين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى

تعرض 5 أشخاص للاصابة بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى ،ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى