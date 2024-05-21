الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة .. فيديو

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددة على أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة وسوف تستمر على معظم الأنحاء، لافتة إلى أن تم تسجيل أعلى قيم دراجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، ودرجة الحرارة القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية في الظل.

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المُذاع على فضائية "الناس"، أن درجات الحرارة المسجلة أعلى من المعدل بحوالي ثمان درجات في الظل، متابعة: “طبعا لان درجة الحرارة المحسوسة بتختلف عن قيمة درجة الحرارة اللي احنا بنقولها في النشرة.. متوقع خلال الأيام المقبلة والأربعاء والخميس استمرار الموجة الحارة.. تتاثر بالكتل الهوائية الصحراوية مرتفعة الحرارة بشكل كبير”.

الأرصاد وحالة الطقس

وأضافت: "من المتوقع انكشار شدة الموجة شديدة الحرارة يومي الجمعة والسبت، حيث تعود المعدلات إلى طبيعتها وتعود درجات الحرارة إلى 34 أو 35 درجة ".



وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح وبقاء الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة.

الأرصاد الجوية توصي بإرتداء الملابس الصيفية الفضفاضة وشرب الماء

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ونصحت الهيئة المواطنين بإرتداء الملابس الصيفية الفضفاضة، وعدم التعرض لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم ارتداء الملابس الداكنة، ووضع غطاء على الرأس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة، واصطحاب زجاجات المياه حال التواجد تحت أشعة الشمس.