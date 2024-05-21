السفير المصري يرحب بقرار محكمة “كالاماتا” اليونانية بتبرئة المصريين من حادث غرق مركب

حكمت محكمة مدينة "كالاماتا" اليونانية، بتبرئة المواطنين المصريين التسعة من التهم المنسوبة إليهم بالتسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو 2023.

من جانبه رحب عمر عامر، سفير مصر في اليونان، بقرار محكمة مدينة "كالاماتا"، مستعرضا الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في أثينا على مدار العام الماضي؛ للتأكيد على سلامة موقف المواطنين المصريين، فضلاً عن التنسيق المستمر مع فريق الدفاع المكلف بالدفاع عنهم وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للقضية والتي كانت محل اهتمام الرأي العام اليوناني طوال الفترة الماضية.

وأوضح أن السفارة كانت على تواصل مستمر مع المواطنين التسعة، حيث حرصت على زيارتهم - بشكل دوري - في محل احتجازهم؛ للتأكد من توفر احتياجاتهم المعيشية، فضلاً عن حضور ممثل السفارة في جلسات المحاكمة كافة، مضيفاً أن قرار المحكمة بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم؛ يؤكد الثقة في حيادية القضاء في اليونان.

وأشار السفير عمر عامر - في هذا السياق - إلى ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من تطور ملموس، واستشراف لآفاق جديدة للتعاون في جميع المجلات؛ بما في ذلك التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية، منوهاً بالجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين المصريين وسلامتهم.