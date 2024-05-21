إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

تعرض 10 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، اليوم الثلاثاء، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسوان، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة إدفو، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة سياحية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 8 أجانب، يحملون الجنسية الصينية و2 مصريين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى

تعرض 5 أشخاص للاصابة بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى ،ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

مسرح حادث غرق معدية أبو غالب

كما انتقلت جهات التحقيق ، إلى مسرح حادث غرق معدية أبو غالب لإجراء المعاينة، ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث 10 متوفين من نهر النيل.

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ،مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية، حيث تبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6"، وأن ترخيصها انتهى منذ 10 أشهر، وتحديدا في أغسطس 2023.

معاكسة الفتيات سبب سقوط السيارة

وكشف أحد شهود العيان في واقعة حادث سقوط ميكروباص من معدية أبو غالب في مياه النيل، أن الحادث كان بسبب أن سائق المكروباص نزل من السيارة ليقوم بالعتاب على أحد الأشخاص على المعدية لقيامه بمعاكسة الفتيات.

‏وأضاف أن السائق نزل من السيارة دون أن يقوم بشد فرامل اليد، ومن ثم “تحركت ” السيارة بالفتيات في نهر النيل.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائق الميكروباص الذي سقط من معدية أبو غالب بالجيزة في مياه النيل، ما أسفر عن مصرع عدد من الفتيات، تمهيدا للتحقيق معه للوقوف على حقيقة ما حدث والأسباب الحقيقية التى أدت إلى سقوط الميكروباص فى مياه النيل.

وكشفت التحريات ؛ إلى أن السائق المتحفظ عليه، دخل فى مشادة مع مسئول عن المعدية، ونزل من الميكروباص دون أن يؤمن الفرامل وتركها مفتوحة، وعند تحرك المعدية تحرك الميكروباص؛ ما أدى إلى سقوطه فى نهر النيل بمن فيه من فتيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع سقوط الميكروباص في مياه النيل.

وقال عدد من شهود العيان إنه سقطت سيارة ميكروباص محملة بالعمالة من معدية أبو غالب الوسطانية وكانت السيارة قادمة من المناشي يستقلها عدد من الفتيات العاملات بمحطة تصدير فاكهة.

وعلى الفور؛ انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف ، لانتشال الفتيات والسيارة قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.