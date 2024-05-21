بلدية المحلة يتفوق على الداخلية بالدوري

تفوق فريق بلدية المحلة على نظيره الداخلية بهدف من دون رد ، بعد انتهاء المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول ، لحساب منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.





جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق بلدية المحلة إلى النقطة 22 محتلاً المركز الـ15.

بينما تجمد رصيد الداخلية عند 12 نقطة محتلاً الترتيب الأخير.



وبدأ فريق بلدية المحلة المواجهة بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: أيمن حسين.

الدفاع: نور الزموري، محمد رجب، هشام حافظ، السيد عوض.

خط الوسط: ماجد هاني، اينوك بنجامين، أحمد عتمان.

الهجوم: إسلام مرزوق، محمد أميسي، حسام أشرف.



بينما جاء تشكيل الداخلية كما يلي :

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: صميدة، الحناوي، كريم يحيى، منصور.

خط الوسط: حسونة، أيوالا، أشرف عفلي.

الهجوم:ألفريد، عبدالنعيم، تونجي.