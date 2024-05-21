الثلاثاء 21 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يلتقي سفير السعودية بمناسبة انتهاء مهام عمله

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله في القاهرة.

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 التعاون الثنائي

في مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء المصري بالسفير السعودي، مُتمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله المقبلة، مؤكدًا على عُمق العلاقات التاريخية بين القيادة السياسية والشعبين الشقيقين في البلدين، مشدداً على السعي الدائم لتطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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من جانبه، أعرب السفير أسامة نقلي عن اعتزازه بفترة عمله في مصر، وتقديره للحفاوة التي رافقته خلال السنوات الماضية في القاهرة، والتعاون الذي حظي به من جانب الدولة المصرية. كما أكد على تطلع المملكة العربية السعودية لدعم العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء الدائم بها.

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