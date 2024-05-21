مسامير وأسلاك معدنية في البطن.. قصة عملية جراحية في الجزائر استمرت لـ 6 ساعات

في حدث طبي تقف أمامه العقول، استطاع فريق طبي جزائري من إخراج مجموعة كبيرة من الأسلاك المعدنية والمسامير، من داخل بطن مريض يعاني من اضطرابات نفسية شديدة أوصلته إلى أحد غرف الطوارىء لانقاذ حياته.

وبالفعل نجح الفريق في إجراء العملية الجراحية التي استمرت لساعات طويلة، وإخراج جميع ما بداخل البطن وإصلاح التأثيرات الجانبية التي سببتها تلك المسامير.

شهدت العملية الجراحية تفاصيل معقدة بسبب الآثار الناجمة عن دخول المسامير داخل الأمعاء والمعدة، أدت إلى تشوه في جدار المعدة وتأثر بعض الشرايين، حيث خرج الفريق الطبي بعد 6 ساعات من غرفة العمليات ليعلن انهاؤه العملية وفي انتظار استجابة الجسم لبروتوكول العلاج والدخول في مرحلة الشفاء.

تمكن الفريق الطبي من إخراج أكثر من 20 مسمار ومجموعة كبيرة من الأسلاك المعدنية التي تناثرت في الأمعاء الغليظة وظلت عالقة بها.

وبسؤال المريض عن الحالة التي تسببت في بلعه لتلك الأشياء الحادة، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية تجعله في حالة غير طبيعية ويقوم بتصرفات خارجة عن المألوف.