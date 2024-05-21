الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غدا.. الإيسيسكو تنظم المؤتمر الدولي المعجم واستخداماته في تعليم العربية للناطقين بها وبغيرها

الإيسيسكو
الإيسيسكو

 

تنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) غد الأربعاء وعلى مدار يومين مؤتمرا دوليا بعنوان "المعجم واستخداماته في تعليم العربية للناطقين بها وبغيرها: تقييم وتطوير"، وذلك بالشراكة مع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية بدولة قطر.

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ويناقش المؤتمر، الذي من المتوقع أن يشهد حضورا رفيع المستوى لمسؤولين وسفراء وخبراء دوليين وأساتذة، خلال جلساته العلمية 28 بحثا محكما في عدة محاور، هي: مقاربات في علاقة المعجم بتعليم اللغات، والمعاجم واستخداماتها التعليمية للناطقين بالعربية وبغيرها، ومعجم الدوحة التاريخي وآفاق استخداماته التعليمية، ومعايير صناعة معجم عربي موجه تعليميا للناطقين بالعربية وبغيرها.

المستشار الألماني يقدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

قال المكتب الصحفي للحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء، إن المستشار الألماني، أولاف شولتس، قدم تعازيه لإيران بعد وفاة رئيسها ومرافقيه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب بيان مقتضب، كتب "شولتس" في رسالة إلى نائب الرئيس الإيراني "تعازينا لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وعائلات القتلى في الحادث".

وصلت منذ قليل، جثامين الرئيس الإيراني،إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبداللهيان ومرافقيهم إلى مطار طهران الدولي لاستكمال تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تبريز شمال غربي إيران، مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه، الذين قضوا بتحطم طائرتهم، الأحد الماضي.

ووفق التلفزيون الإيراني خرجت حشود غفيرة من المواطنين للمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ومرافقيه.

وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن عمر ناهز 64 عامًا، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي"، مع الرئيس الأذربيجاني على نهر أرس الحدودي المشترك، في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

 

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