ارتفاع حصيلة ضحايا اضطراب جوي على متن طائرة سنغافورية إلى 31 قتيلاً ومصابًا

أعلنت السلطات التايلاندية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء تعرض طائرة كانت متجهة من لندن إلى سنغافورة لاضطراب جوي حاد وهبوطها اضطراريا في مطار ببانكوك، إلى قتيل و30 مصابا.

وقال مدير عام مطار "سوفارنابومي الدولي" ببانكوك كيتيبونج كيتيكاشورن - في مؤتمر صحفي نقله تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الثلاثاء إن الطائرة من طراز "بوينج 777" التابعة للخطوط الجوية السنغافورية تعرضت لمطب جوي وهي في المجال الجوي التايلاندي قبل أن تواجه اضطرابات جوية حادة؛ ما أدى إلى مصرع شخص بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما من المحتمل أن يكون بسبب أزمة قلبية؛ مضيفا أن 30 شخصا أصيبوا، بينهم 7 أشخاص في حالة خطرة.

وحدث الاضطراب قبل 90 دقيقة من وصول الطائرة التي كان على متنها 211 راكبا و18 فرد طاقم إلى وجهتها، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في "مطار سوفارنابومي الدولي" في تايلاند.

وأفادت صحيفة "الجارديان" أن حالة الوفاة هي لبريطاني

رسالة خطية من البرهان إلى سلطان عمان تتصل بتعزيز العلاقات بين البلدين

بعث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء أن وزير خارجية السودان السفير حسين عوض، قام بتسليم الرسالة إلى نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال لقائهما اليوم، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمھا.

وقدم الوزير السوداني الشكر لنظيره العماني على الدعم الذي ظلت تقدمه السلطنة للسودان خلال الفترة السابقة، كما عبر عن تقدير السودان للسلطنة على استضافتها لأعداد كبيرة من السودانيين الذين قدموا إلى السلطنة خلال فترة الحرب وتسھيل إجراءات المقيمين منهم والعابرين إلى السعودية.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن عوض أوضح - للبوسعيدي - أبعاد "المؤامرة الحالية"، التي يواجھھا السودان، مؤكدا تقدم القوات المسلحة السودانية في جميع المحاور، مسنودة بالتأييد الشعبي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار دعم بلاده لحكومة السودان، معربا عن أمله في أن تنتھي الأزمة التي يمر بھا السودان سريعا؛ ليعود إلى القيام بدوره المنشود في محيطيه العربي والإفريقي.