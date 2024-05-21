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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الجبلاوي يحصل على موافقة مالية بسداد وتسوية 30 مليون لشركة المياه والصرف بقنا

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

حصل النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، علي موافقة وزارة المالية علي سداد وتسوية مبلغ 30 مليون جنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يخصص لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وذلك لدعم فرق تحلية المياه للاستهلاك المنزلي نظرا للبعد الاجتماعي للمواطنين الذين يستفيدون بهذه الخدمة .

وكان النائب الجبلاوي قد تقدم بطلب الي الجهات المختصة يطالب فيه تدبير مبلغ 823 مليون جنية كدعم اضافي للشركة لما تواجهه من صعوبات ومعوقات في سبيل تقديم خدمة ذات جودة عالية لتوفير كوب ماء نظيف والتخلص الأمن من الصرف الصحي  .

وأشار الجبلاوي خلال تصريحات له أن المواطن القناوي من حقه يحصل علي مياه نظيفة صالحة للشرب وهو ابسط حقوقه ، مشيرا إلي أن كوب المياه الذي كان يتناوله القناوي كان ملىء بالشوائب وغير نظيف مما كان سببا  في دخول بعض الحالات إلي المستشفيات ، موجها الشكر على موافقة هذا الطلب من أجل البسطاء .

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