التمديد لـ 5 مسؤولين فى قنا بقطاعي الصحة والتربية والتعليم

قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وافقت علي تجديد الثقة في 5 مسؤولين بالصحة والتربية والتعليم.

وشملت القائمة، الدكتور خالد أحمد الزمقان ، مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والسكان، والدكتورة أسماء محمد مديرا لإدارة الصيدلة بمديرية الصحة والسكان.

والدكتور محمد شحات محمد مديرا عام لإدارة طب جراحة الفم والاسنان بمديرية الصحة والسكان، كما وافق علي تجديد الثقة لكلا من مصطفي سيد قاسم مديرا عاما للإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم، وعبد الله عبد العزيز عبد الله لشغل وظيفة مديرعام إدارة تعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأبرز المتحدث الرسمي، أن محافظ قنا، يسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة علي تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة .

تعيينات مماثلة

وفي مارس الماضي، أدي موظفين اثنين اليمين أمام محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، بالديوان العام، بعد تعيينهما بمنصب مدير عام مديرية الشباب، مدير عام الادارة العامة للتنظيم والترتيب بمديرية التنظيم والإدارة.

وهنأ المحافظ، محمد عبد الرحيم عرفة، لتوليه منصب مديرعام مديرية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد حسن محمد مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب بمديرية التنظيم والادارة بقنا.

وأبرز المحافظ، المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

وفي يناير الماضي، أعلنت المحافظة، إن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة المحافظ، وافقت على تجديد الثقة لخمسة مسؤولين.

وذكر المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المسؤولين هم محمد على دعيه مديرا عاما لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان مديراً عاماً للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وطارق على نور الدين مديرا عاما لإدارة قوص التعليمية، وعفت محمد أحمد مديرا عاما لادارة أبوتشت التعليمية، ووفاء محمد رشاد مديرا عاما لإدارة دشنا التعليمية