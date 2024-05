علم فلسطين يزين مهرجان كان ويعكس إنسانية كيت بلانشيت

استطاعت النجمة العالمية كيت بلانشيت ان تتصدر الاهتمام وتعكس مدى انسانيتها وتضامنها مع دولة فسلطين وحزنها على أحداث غزة المحزنة، وهذا ما اكدته بإطلالتها اللافتة خلال حضورها لفيلم The Apprentice بمهرجان كان السينمائى بدورته الـ77.

كيت بلانشيت تتزين بعلم فلسطين

وخطفت كيت بلانشيت عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها التي تعكس تضامنها مع دولة فلسطين، إذ ارتدت فستان طويل مجسم مستوحى من علم فلسطين، برزت فيه ألوان العلم باللون الأحمر والأخضر والأبيض لتنفرد بذوقها بشكل خاص على السجادة الحمراء الشهيرة فى مهرجان كان.

لم يكن اختيار بلانشيت مجرد فستان فقط، بل كان أيضًا بمثابة إشارة إلى ما يحدث في غزة، مما يضيف عمقًا إلى مظهرها الآسر.

وفضلت البساطة في إطلالتها واختارت تسريحة شعر هادئة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع بشرتها الشقراء مع لون البينك في الشفاه.

وفي إطار أنشطتها للدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، تنظم الرابطة الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة IEFTA and UN Refugee Agency حلقة نقاشية بعنوان "النزوح: وجهات نظر سينمائية" وذلك بالتعاون مع مركز السينما العربية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك يوم 20 مايو من الساعة 9:30 إلى الساعة 11 صباحًا.

تتناول الجلسة موضوع النزوح وتسلط الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النازحين واللاجئين، ويشارك في الجلسة النجمة العالمية كيت بلانشيت، إلى جانب المخرجة دانييلا ريباس، والمصور الأفغاني بارات علي باتور، والإعلامية ريا أبي راشد، وتدير الجلسة الصحفية الأمريكية هادلي جامبل. ستسلط هذه الجلسة الضوء على قوة السينما في تصوير ومعالجة تحديات النزوح.

أبرز المعلومات عن النجمة العالمية كيت بلانشيت

كاثرين اليز بلانشيت AC /ˈblæntʃɪt/ BLAN -chit ؛ [14] من مواليد 14 مايو 1969) هيا ممثلة أسترالية. [a] واحده من أحسن الممثلات فى جيلها ، معروفة بعملها المتنوع فى الأفلام المستقلة والأفلام والمسرح ، و اخدت جوايز كتير ، بما فيها جائزتين أكاديمية و3 جوايز بافتا، و4 جولدن جلوب .

بعد تخرجها من المعهد الوطنى للفنون المسرحية ، ابتدت بلانشيت حياتها المهنية على المسرح الأسترالي.

اشتهرت بعد ما مثلت دورا للملكة اليزابيث فى فيلم الدراما اليزابيث سنة 1998، التي كسبت عنه بجائزة جولدن جلوب وبافتا أحسن ممثلة واخدت أول ترشيح لجائزة الأوسكار.

وكسب تصويرها لكاثرين هيبورن فى فيلم السيرة الذاتية الطيار (2004) بجائزة الأوسكار احسن ممثلة مساعدة.

كسبت أيضا جائزة الأوسكار احسن ممثلة عن دورها فى دور شخصية اجتماعية سابقة فى الدراما الكوميدية Blue Jasmine (2013). أدوار بلانشيت التانية المرشحة لجائزة الأوسكار موجودة فى ملاحظات حول فضيحة (2006)، أنا لست هناك (2007) ، اليزابيث: العصر الذهبى (2007) ، كارول (2015) ، وتار (2022)، ده يخلليها الأكثر- رشح الاسترالية . تشمل اكبر نجاحاتها التجارية ثلاثية The Lord of the Rings (2001-2003) Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) ، The Curious Case of Benjamin Button (2008) ، Cinderella (2015) ، Thor: Ragnarok (2017) ) و Ocean's 8 (2018) و Don't Look Up (2021).

قدمت بلانشيت أكتر من 20 إنتاج مسرح. كانت هيا وزوجها، أندرو أبتون ، المخرجين الفنيين لشركة مسرح سيدنى من سنة 2008لسنة 2013. بعض من أدوارها المسرحية فى الفتره دى كانت فى احياء مشهود ليها A Streetcar Named Desire وUncle Vanya و Groß und klein و The Maids، ظهرت لأول مرة فى برودواى سنة 2017 فى The Present، رشحت لجائزة تونى أحسن ممثلة فى مسرحية.

كمان رشحت مرتين لجائزة إيمى عن إنتاج وبطولة فيليس شلافلى فى مسلسل دراما الفترة السيدة. أمريكا (2020).

حصلت بلانشيت على جوايز فخرية كتير . منحتها الحكومة الأسترالية وسام المئوية سنة 2001، وتم تعيينها رفيقة وسام اوستراليا سنة 2017

سنة 2012، تم تعيينها شوفالييه من وسام الفنون والآداب على ايد الحكومة الفرنسية سنة 2015، تم تكريمها على أيد متحف الفن الحديث واخدت زمالة المعهد البريطانى للسينما.

حصلت بلانشيت على درجة الدكتوراه الفخرية فى الآداب من جامعة نيو ساوث ويلز وجامعة سيدنى وجامعة ماكوارى، صنفتها تايم كواحدة من أكتر 100 شخصية مؤثرة فى العالم سنة 2007.

سنة 2018 ، صنفت بين الممثلات الأعلى أجر فى العالم.

اكيت بلانشيت تتزين بعلم فلسطين