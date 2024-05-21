مدرب منتخب الولايات المتحدة يكشف ملامح قائمة كوبا أمريكا

كشف جريج برهالتر المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، عن ملامح قائمة المنتخب المستدعاه والتي تضم 27 لاعباً قبل بطولة كوبا أميركا.

وتستضيف الولايات المتحدة، منتخب كولومبيا في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل والبرازيل بطلة العالم خمس مرات بعدها بأربعة أيام في مباراتين وديتين قبل أن تنطلق كوبا أميركا على أرضها في 20 يونيو.

وقال برهالتر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، "كانت الرسالة واضحة للغاية وهي رغم أن الغالبية العظمى من هذه القائمة ستشارك في كوبا أميركا، إلا أنه لا يوجد شيء ثابت.

وتابع: "هذا هو الشيء المهم. نريد أن يكون لدينا معسكر تدريبي جيد ونقدم بعض العروض الجيدة ضد كولومبيا والبرازيل، وعلينا أن نراقب لياقة بعض اللاعبين وأداء البعض الآخر".

وسيعود عدد من الوجوه المألوفة من تشكيلة برهالتر في كأس العالم 2022 في قطر بينهم القائد كريستيان بوليسيتش ولاعب وسط يوفنتوس ماكيني والحارس مات تيرنر وزميله في فريق نوتنغهام فورست جيو رينا.

على أن يعود المهاجم جوش سارغنت للتشكيلة لأول مرة بعد كأس العالم، بينما انضم تايلر آدامز لاعب بورنموث بعد غيابه عن الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

واختتم مدرب منتخب أمريكا: "نحاول إعادة تايلر وجوش لمستواهما قبل الإصابة، فإنهما يشعران بالارتياح للمشاركة في كوبا أميركا، ويعاني جوش من تورم بسيط في القدم ونريد السيطرة عليه. لقد تدرب تايلر.. نريد أن نعيد إعداده مرة أخرى بالطريقة الصحيحة".

وتقام بطولة كوبا أميركا في الفترة من 20 يونيو إلى 14 تموز/ يوليو المقبلين بمشاركة 16 منتخباً بينهم عشرة من اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) وستة من اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أميركا الشمالية والوسطى (الكونكاكاف).

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