الإعدام لقاتل سيدة لسرقتها والمؤبد لشريكته و10سنوات سجن لمشترى المسروقات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب ، أولا بمعاقبة المتهم "ر.ش.ع" عانل رخام وباجماع الاراء بالاعدام شنقا ،ثانيا بمعاقبة كل من " س.م.م" ربة منزل بالسجن المؤبد و" م.ي.س" بالسجن 10 سنوات لاتهام الاول بقتل المجني عليها " د.م.ع" وسرقتها واشتراك الثانية والثالث .

تعود احداث هذة القضية البشعة التي وقع احداثها بغرب الاسكندرية ، المقيدة، برقم 10429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب بالعثور على أشلاء جثة في دائرة القسم.

العثور علي أشلاء

وتبين من التحقيقات، أنه علي إثر بلاغ لقسم شرطة برج العرب ، بالعثور علي أشلاء التي تبين أنها لجثمان المجني عليها "د.م.ع" ربة منزل ، حيث توصلت التحريات الي قيام المتهم " ر.ش.ع" صنايعي رخام بارتكاب الواقعة ، وأن المتهم يقطن بجوار المجني عليها بمحل سكنها، ونظرا لمرورة بضائقة مالية عقد العزم وبيت النية علي قتل المجني عليها باغيا سرقتها، فهداه تفكيره الشيطاني الي انتظارها حال عودتها الي منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما حال اعتلائه لدرج خشبي، وعند مرور المجني عليها آمنه غير مفطنه لروحه الشريرة حتي ضربها علي رأسها بمطرقة أعدها مسبقا، وما أن صرخت حال سقوطها علي الأرض، حتي أسرع المتهم فكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة واستل سلاح أبيض مفك من ملابسه وتعدي عليها بعدة طعنات، ثم قام بجذبها إلي مسكنه وأغلق باب الشقة وأدخلها الحمام وفتح عليها صنبور المياة مكمما بيده فمها، حتي تأكد من وفاتها ونزع عنها متعلقاتها الشخصية واحضر جهاز قطع كهربائي صاروخ وقام بتقطيع جسدها علي عدد 7 قطع، ووضعهم في حقائب بلاستيكية وتخلص منهم كلا على حدي في أماكن متفرقة بدائرة القسم، وإلقاء التراب عليها حتي لايفتضح أمره، وما أن عاد إلي الشقة محل الواقعة خفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجني عليها مفتاح شقتها وتوجه إلي مسكنها وسرق بعض منقولات المجني عليها مشغولات ذهبية 5 خواتم، وحاسب محمول، وشاحن و3 هواتف محمولة، وحافظة جلدية تحوى عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوى على ملابس خاصة بالمجني عليها .

مسروقات

وهاتف الجانى المتهمة الثانية "س.م.م" ربة منزل لرغبته فى بيع ما تحصل عليه من مسروقات فحضرت إليه وسلمها جزء منها مقررا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنهما والتي قامت ببيع جزء منها إلى المتهم الثالث " م.ي.س" ، وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها مزيفة فقررت التخلص منهم بإلقائهم بأحد مصارف المياه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالاعدام للمتهم الأول والمؤبد و10 سنوات للثانية والثالث لشرائهم متعلقات متحصلة من جريمه قتل وسرقة.