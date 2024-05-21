قنصل مصر برواندا يزور مقر إقامة بعثة الأهلي

حرصت مادونا مجدي، القنصل المصري في رواندا على زيارة فندق إقامة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في العاصمة الرواندية كيجالي، وذلك قبل التوجه لخوض المران الأول استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية الـ«BAL».

وأبدت القنصل المصري في رواندا سعادتها بتواجد بعثة الأهلي في كيجالي، وتمنت للفريق التوفيق في مشواره بالبطولة، وأكدت حرص السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه البعثة.

وتضم بعثة سلة الأهلي المتجهة إلى رواندا 13 لاعبًا وهم كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وعمر عزب وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر عرابي ومصطفى كيجو وكريم الجيزاوي ومارك ليونز وتوني ميتشيل جونيور وباتريك جاردنر وبرنس آدمز علي وسيف هنداوي.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من أوجستي بوش مديرًا فنيًا وأحمد الجارحي مدربًا عامًا ورامي الدياسطي مدربًا مساعدًا وطارق الغنام مديرًا للفريق ومحمد جاد طبيب الفريق وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي ومروان عادل عبد المنعم المعد البدني