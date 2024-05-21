السجن 15 عامًا لعامل قتل جاره خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الثلاثاء بمعاقبة ، عاطل بالسجن 15 عاما، لاتهامه بقتل جاره خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 34511 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، وعقب نقله إلى المستشفى توفي متأثرا بإصابته.

خلافات جيرة

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإنه إثر خلافات سابقة على مدار 3 أشهر بين المتهم "م.إ.ا" عاطل، وبين المجني عليه "س.م.م"، وقبل الواقعة بيومين حضر المجني عليه أمام سكن عائلة المتهم، وحدثت مشادة كلامية بسبب الأطفال وخلافات جيره، وانصرف بعد ذلك.

3 طعنات ق

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، بحث المتهم عن المجني عليه، وعند مشاهدته حدث مشاجرة علي أثرها أخرج المتهم من ملابسه سلاحا أبيض، وتعدي على المجني عليه بعدد 3 طعنات في الصدر والفخذ، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي بعد ذلك بسبب إصابته وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم مسجل خطر تحت رقم "15/795 ب- فرض سيطرة"، وله ملف إجرامي بعدد 45 قضية ضرب وأسلحة بيضاء ومخدرات.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق .