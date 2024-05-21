مارتينيز يعلن قائمة منتخب البرتغال لـ يورو 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين النهائية لبطولة يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا هذا الصيف.

وضمت القائمة 26 لاعبًا تم اختيارها للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا ما بين 14 يونيو حتى 14 يوليو.

وسيشارك اللاعبون في المعسكر التدريبي للمنتخب البرتغالي، بداية من مطلع يونيو، ثم يلاقي بطل النسخة قبل الماضية، كلًا من فنلندا 4 يونيو، وبعد 4 أيام يلاقي كرواتيا، ويختتم استعداداته في الحادي عشر من الشهر ذاته ضد جمهورية أيرلندا.

وشهدت قائمة منتخب البرتغال تواجد جميع النجوم، على رأسهم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بالإضافة لـ برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع ظهور المدافع الأسطوري بيبي صاحب الـ41 عامًا.

قائمة منتخب البرتغال النهائية في يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجوكوستا (بورتو البرتغالي)، خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

في الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا البرتغالي)، دانيلو بيريرا، نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جونزالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، بيبي (بورتو البرتغالي) وروبن دياس (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وسط الملعب: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو نيفيز (بنفيكا البرتغالي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوجو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو البرتغالي)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون الإنجليزي)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا