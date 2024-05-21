استمرار إغلاق إسرائيل لمعبر رفح .. فيديو

أكد مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأشار إلى أن وزير الخارجية اليوناني، خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري، حمل إسرائيل مسؤولية منع دخول المساعدات بعد أن احتلت معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف الغنام، في رسالته على الهواء مع الإعلامية دانا مدحت عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرصيف البحري الذي أنشأته القيادة المركزية الأمريكية هو المصدر الوحيد الذي يصل منه مواد غذائية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأرقام تشير إلى نسبة قليلة مقارنة بالمساعدات التي كانت تدخل عبر المعبر البري من الحدود المصرية عبر رفح وكرم أبو سالم.

وأوضح أن الجمعة الماضية وصلت أول شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف البحري الذي أنشأته القيادة المركزية الأمريكية، وبلغ عددها 569 شاحنة، وهو رقم قليل مقارنة بالمساعدات التي تدخل عبر المعبر البري.