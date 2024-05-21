الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سوليفان يسلم إسرائيل متطلبات التطبيع مع السعودية

جاك سوليفان ونتنياهو
جاك سوليفان ونتنياهو

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية يتطلب تهدئة في قطاع غزة ومناقشة الحكم الفلسطيني في المستقبل، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به فضائية “سكاي نيوز عربية”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن سوليفان خرج خائب الأمل من لقاءاته بنتنياهو وكبار المسؤولين، مشيرا إلى أنه  يشعر بأنه لا توجد استراتيجية لدى نتنياهو لإنهاء الحرب.

txt

سوليفان: حزمة المساعدات الجديدة تكفي لمدة أسبوعين فقط في كييف

وغادر سوليفان إسرائيل أمس بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ومسؤولون آخرون. وطرح على طاولة النقاش عددا من القضايا، من بينها رفح وصفقة تبادل الأسرى والتطبيع مع السعودية.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الليلة الماضية، عن محادثات سوليفان خلال زيارته للسعودية، قبل وصوله إلى إسرائيل، إنه حقق تقدما كبيرا فيما يمكن أن يكون اتفاقا تاريخيا. ووفقا له، اقترب الطرفان من الاتفاقيات المتعلقة بالتحالف الدفاعي بين البلدين. ورغم ذلك، يبدو أنه بالنسبة للسعوديين، لا يوجد تحول في موقفهم من مسألة الدولة الفلسطينية في إطار التطبيع مع إسرائيل.

 

ورغم أن واشنطن والرياض تقتربان من التوصل إلى استنتاجات بشأن مسألة التحالف الدفاعي الأمني ​​بين البلدين، إلا أنه يبدو أن التوصل إلى نتيجة في القضية الفلسطينية ليس في المتناول. ووفق الهيئة فقد ازداد الأمر سوءا بعد المواجهة التي حظيت بتغطية إعلامية جيدة بين نتنياهو والوزير غانتس، والتي كان من الواضح خلالها أن نتنياهو يعارض بشدة دعم دولة فلسطينية كجزء من التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

 

وتقدر الإدارة الأمريكية، بحسب الهيئة الإسرائيلية، أنه سيكون من الصعب الحصول على أي بيان حول قضية الدولتين من نتنياهو وحكومته، أما في المملكة العربية السعودية، فقد أُبلغ سوليفان أنهم يطالبون بنوع من "خارطة الطريق" التي يمكن أن تعزز حل الدولتين، وهو مطلب أكثر ليونة من الموقف الأولي. وتقترب الولايات المتحدة والسعودية من صياغة اتفاق مبدئي بين البلدين، لكن بحسب كيربي، فإن "الطريق لا يزال طويلا" أمام التوصل إلى اتفاق كامل يشمل إسرائيل.

 

وفي تسجيل من اجتماع كتلة "الليكود" تم نشره أمس، سمع غالانت وهو يقول إن الولايات المتحدة لا تأمل في إقامة دولة فلسطينية ولا في سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في اليوم التالي، وأضاف أن "الولايات المتحدة أدركت أن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على غزة"، مضيفا "أنهم يتخلون عن تصريحاتهم، فهم يعلمون أنه لن يتم إنشاء دولة فلسطينية لأن إسرائيل لا تستطيع تحمل تكاليفها".

 

مواد متعلقة

نتنياهو يرفض خطة جديدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

ياسر الهضيبي: قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو صفعة علي وجه إسرائيل وداعميها

حزب العمال البريطاني: نؤيد جهود المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو

مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل إصدار “الجنائية الدولية” مذكرة باعتقال نتنياهو

نشرة التوك شو.. أصداء قرار اعتقال نتنياهو وعلامات استفهام بمقتل الرئيس الإيراني

نتنياهو يرفض خطة جديدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار فى غزة
الجريدة الورقية