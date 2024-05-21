الثلاثاء 21 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تنكس العلم حدادًا لوفاة الرئيس الإيراني

تنكسي على الأمم المتحدة
تنكسي على الأمم المتحدة

نكست الأمم المتحدة العلم، اليوم الثلاثاء  حداداً على حادثة المروحية التي قتل على اثرها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ومرافقيه .

ووصلت جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى ومرافقوه إلى مطار العاصمة طهران، وكان في مقدمة مستقبلي الجثامين كبار رجال الدولة.

ولقى "رئيسى" مصرعه الأحد، بعد تحطم مروحية كانت تقله ورفاقه من المسئولين الإيرانيين فى منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربى إيران.

يتولى الآن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الرئاسة بشكل مؤقت، وكان أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن الدستور نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.

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