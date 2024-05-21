تعليم الفيوم تواصل المراجعات والمحاضرات لطلاب الثانوية العامة

نظمت ادارة ابشواى التعليمية بالفيوم، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بإدارة أبشواي التعليمية، فى جميع المواد الدراسية، و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات المتميزين بإدارة أبشواي التعليمية.

ادارة ابشواى التعليمية

ويأتي ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ومتابعة وإشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور أحمد رياض وكيل الادارة وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة أبشواي التعليمية ، وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة أبشواي التعليمية.

نقابة المعلمين فى ابشواى

تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان، لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية فى قاعة نقابة المعلمين بأبشواي طريق زيد أمام جمعية الاصلاح الزراعي و إدارة أبشواي التعليمية.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، بالشكر والتقدير للمعلمين المشاركين فى تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، و قام بتقديم محاضرة اليوم الثلاثاء فى مادة الإحصاء رأفت رشدان و أحمد عز المحاضرة الثانية لغة انجليزية.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم “توجية عام التربية المسيحية” في المسابقة الثقافية المسيحية، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وفاز الطالب أندرو عماد كامل عوض - الصف الثانى الثانوى الفندقى - المدرسة الفندقية - إدارة سنورس التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطالب أندرو عماد الفائز في المسابقة على مستوى الجمهورية وقدمت الشكر والتقديرالى سوزان ميلاد توفيق مشرف عام الدين المسيحي بالمديرية.

جدير بالذكر أنه شارك في المسابقة الثقافية المسيحية بـ "التربية والتعليم"٤٥ فائزًا للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي نظمتها الوزارة لمادة التربية الدينية المسيحية، للعام الخامس على التوالي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والوزارة، ويجري التنسيق للمسابقة بين لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، ومقررها الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، وتوجيه التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.

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