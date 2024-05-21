هرباً من حرارة الجو.. شواطئ الإسكندرية مأوي المواطنين

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبال متوسط للمواطنين، رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب محافظات مصر، علي أثر تداعيات المناخية.

الشواطئ المجانية

توافد المواطنين علي الشواطئ المجانية، للاستمتاع ببحرالإسكندرية الساحر، وكان الإقبال على ركوب البدلات والالعاب المائية خاصة مع هدوء الأمواج اليوم، مع حالة البحر التى تسمح بالسباحة.

تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تضرب عروس البحر المتوسط حتى الأربعاء القادم، وسط أجواء صيفية شديدة الحرارة تضرب المحافظة لمدة أسبوع.

إقبال متوسط للهروب من ارتفاع درجات الحرارة

وشهدت الشواطئ، إقبالا متوسط نظرا لاستمرار امتحانات طلاب شهادات النقل، التى تسببت فى منع الكثير من المواطنين من الاستمتاع بمياه البحر وتحمل ارتفاع درجات الحرارة ، وقام المصطافين بالاستمتاع بركوب البدلات و الألعاب المائية، و هدوء فى حركة الأمواج، تزامنا مع رفع الراية الخضراء على كافة الشواطئ الشرقية.

في هذا السياق، قال خليل أحمد، أحد المصطافين إلي شواطئ، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصل الصيف، إقبالًا كبيرًا من المصطافين لروعة شواطئها ورخص أسعارها، ولأنها تتمتع بعشرات الشواطىء من شرقها إلى غربها في امتداد الساحل الشمالي، انهم يحضرون ليستمتعون بالأجواء الجميلة ويهرب من الحر.

بنيما توضح سحر السيد من كفر الدوار، إن الإسكندرية ليست عروس البحر الأبيض المتوسط فقط ، بل هي أجمل مدينة في العالم، نأتي إليها وكأننا أصبحنا في أجمل مدن العالم، ومجرد انتهاء أودلانا من الامتحانات على الفور قررنا الهروب من ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء للاستمتاع بمياه البحر ونور ربنا، الذي لم ينقطع علينا، موضحة بأن الحضور إلى الإسكندرية من أهم طقوس الصيف، ونأتي ولا نريد أن تنتهي الإجازة وأن يمتد الوقت بنا لنهاية الصيف.

إستقرار حالات البحر

فيما دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الجميع لاستغلال الأجواء الصيفية المميزة والذهاب على الشواطئ للاستمتاع..

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقرار حالة البحر والأمواج بكافة شواطئ المدينة الساحلية بالإضافة إلى ممارسة الألعاب المائية وركوب البدالات وذلك لعدم وجود أي تيارات مائية بسبب الطقس الحار.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية مستمرة في رفع الرايات الخضراء لاستقرار حالة البحر في شواطئ القطاعين الشرقي والغربي والعجمي، وأن الشواطئ غير مزدحمة، حيث توجد أماكن خالية على كل شواطئ المحافظة لاستقبال المواطنين لقضاء أوقات سعيدة على شواطئ الإسكندرية المتميزة.

استعدادت الشواطئ

قال الدكتورمحمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن جميع شواطئ استعدت لاستقبال المواطنين بفصل الصيف ، بتجهيز المعدات من الشماسى والكراسى وتوفير العمالة الخاصة بالشواطئ والمنقذين ، مع المراقبة المستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات والإلتزام بها.

واضاف عبد الرازق، تضم المحافظة العديد من الشواطئ بالقطاع الشرقي والغربي والتي تنقسم أسعار تذاكر الدخول بها إلى 4فئات سعرية تبدأ بـ5 جنيهات للشواطئ العامة، و10جنيهات لشواطئ الخدمة لمن يطلبها، و15 جنيه للشواطئ المميزة، و25 جنيه للشواطئ السياحية شاملة كافة الخدمات.

ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية.

وأكد عدم تحصيل أي إكراميات من رواد الشواطئ، وفي حالة فرض الإكراميات يتم تواصل المواطنين مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العاملين بالشواطئ،

كما شدد على الالتزام بالتعليمات المدونة على الشاطئ، التي من بينها الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وألوان الرايات المرفوعة على الشاطئ، وعدم دخول أي مشروبات كحولية أو مواد مخدرة على الشواطئ وتعرض من يخالف ذلك للإجراءات القانونية.

وشددت مصايف الإسكندرية، على منع نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ "لايف جاكت"، فضلا عن الالتزام بتواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم، كما أعلنت الإدارة التعليمات والارشادات على بوابة الشواطئ لإلتزام الرواد بها فضلا عن إعلان الأرقام الخاصة بالشكاوى للتدخل في أية حالة طارئة في الحال.

الأرصاد الجوية

بلغت درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28 كم/الساعة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع رياح هادئة ومعتدلة، كما استقرت أمواج البحر الأبيض المتوسط