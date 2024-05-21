محافظي المنوفية والجيزة يتفقدان موقع حادث معدية أبو غالب بالجيزة

لمتابعة جهود البحث والإنقاذ..

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع حادث معدية الرياح البحيري أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة لتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم ومتابعة جهود البحث والإنقاذ وتقديم خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وأشار محافظ المنوفية إلي تواجد الأجهزة التنفيذية والمعنية علي مدار الساعة للمتابعة اللحظية للحادث وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، فضلا عن إستمرار رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها.

الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري بموقع الحادث..



وأضاف محافظ المنوفية إلي أنه في إطار خطة الدولة لخدمة الأهالي وتوفير سبل الإنتقال الآمنة بين جانبي الرياح داخل محافظة الجيزة من الجانبين والقادمين من محافظة المنوفية، جاري الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكوبري بموقع الحادث تمهيداً لتشغيله قريباً لخدمة المواطنين ، وأشار محافظ المنوفية إلي أن المؤشرات الأولية في وقوع الحادث تشير الي إهمال سائق السيارة وتركها دون شد الفرامل مما تسبب في وقوع الحادث وعلي الفور تم ضبط سائق السيارة وستتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة .



جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب محافظ المنوفية، إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمنوفية والجيزة ، لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون..



هذا وقد قدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر المتوفين داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً استمرار متابعته اللحظية للحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم .

الجدير بالذكر - السيارة ميكروباص كانت تقل فتيات عاملات بتغليف الفاكهة بأحد الشركات الخاصة بتصدير الفاكهة والخضراوات بالجيزة، وحسب شهود عيان بمنطقة الحادث أكدوا علي دخول السائق في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية نتيجة لمعاكسة أحد الفتيات، فترك السيارة دون ان يسحب فرامل اليد، مما تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل بالجيزة، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل، أن أعمار الفتيات تتراوح من 17لـ 20 عاما، وجميعهن من قرية سنتريس والقناطرين و القري المجاورة بأشمون.