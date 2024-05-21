محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024

اعتمد الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء جدول إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية .

وأوضح مختار، أن الإمتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 24/7 وتنتهي بتاريخ 8/8/2024 ، ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

ومن جانبه أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات النقل للمرحله الابتدائية الدور الثاني ستبدأ يوم 24/7 وتنتهي يوم 29/7 ، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامه والمهنية الدور الثاني ستبدأ من يوم 24/7 وتنتهي يوم 30/7 ، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني العامه والمهنية ستبدأ يوم 2/8 وتنتهي يوم 8/8 .

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات النقل للمرحلة الثانوي العام الدور الثاني ستبدأ من 24/7 وتنتهي في 31/7 مؤكدًا أن امتحانات النقل الدور الثاني لمرحلة التعليم المجتمعي والمكفوفين والصم وضعاف السمع من 24/7 وتنتهي في 31/7 ، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع الدور الثاني ستبدأ من 3/8 وتنتهي في 8/8 ، وامتحانات التعليم الفني الدور الثاني ستبدأ بالتوازي مع امتحانات التعليم الثانوي العام وذلك يوم 24/7 وتنتهي في 31/7 .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن يجري حاليًا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات السيد محافظ الدقهلية بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.