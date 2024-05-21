عدن للتطوير وأحمد المنصوري يدشنان منتجعًا سياحيًا باستثمارات 3 مليارات جنيه

SEQUOIA بالساحل الشمالي

وقعت شركة عدن للتطوير العقاري إحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصرى إتفاقية شراكة إماراتية مصرية مع رجل الأعمال الإماراتى أحمد المنصورى وذلك لتدشين أحدث مشروعاتها Sequoia وهو منتجع سياحي بالساحل الشمالي وذلك بحجم إستثمارات تتجاوز ال 3 مليارات جنيه

وأكد مدير عام الشركة عمر طوير أن هذه الخطوه تأتى تزامنًا مع الخطة التوسعية لشركة عدن و تنويع محفظتها الإستثمارية وإضافة منتج عقارى فريد ومتميز يضاف لسابقة أعمال الشركة .

أضاف طوير، أن الشراكة الإماراتية مواكبة لخطط الدولة التنموية وتشجيع الاستثمار في مدن الجيل الرابع والساحل الشمالي والتى لاقت إهتماما كبير من الدولة وعملت على دعمها ومساندتها لتوفير مدن ذكية تضاهى بل تفوق مدن عالمية لتضع مصر على خارطة الدول الأكثر عمرانا وتطويرا

ومن هذا المنطلق وضعت شركة عدن خطة إستراتيجية تتماشى مع مستهدافات الدولة فى محاولة للمساهمة فى النهضة العمرانية التى تقودها الحكومة المصرية بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعبر هذة الشراكة على ثقة الإمارات فى السوق العقاري المصرى وكونه فى مرحلة انتقالية نحو نهضة عمرانية شاملة تعد بمثابة ثورة عقارية.