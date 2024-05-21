الدقهلية تناقش تذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات بقري شربين

عقد الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل المعوقات التي تواجه الأعمال المتبقية بمبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين .

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي هيئة الطرق، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز، ومسئولي حياه كريمة بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة شربين .

وأكد مختار، أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في مشروعات مياه الشرب والغاز والطرق لتسليم المشروع نهائياً والتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية ودار الهندسة استشاري مشروع حياه كريمة .

وشدد على ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية وهي ( بلقاس و اجا والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة ) لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات، مؤكدًا على ضرورة العمل كفريق واحد من أجل الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بمبادرة حياة كريمة بشربين تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية .