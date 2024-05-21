مشادة كلامية تتسبب في غرق ميكروباص معدية أبو غالب بالمنوفية

انتشال ميكروباص حادث معدية أبوغالب..

واصلت قوات الأنقاذ النهري بمحافظة المنوفية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية بمحافظة الجيزة،انتشال السيارة الميكروباص في حادث معدية أبوغالب بـ أشمون بمحافظة المنوفية، كما تم انتشال 10 من مياه الرياح البحيري، وسط استمرار أعمال البحث عن باقي الفتيات

كما وجهت محافظة المنوفية الانقاذ النهري والأسعاف والشرطة لانتشال جثث الضحايا واسعاف الناجين من الحادث، وكانت أسماء المتوفيات كالأتي:-

جنا إيهاب 15 سنة - تهاني السيد 40 سنة - جنا أحمد 13 سنة - روضة رجب - شهد محمد 15 سنة - ملك عادل 14 سنة - يسرية مجدي ، 16 سنة - هاجر أحمد 16 سنة، روان رمضان، 16 سنة - آلاء رمضان 15 سنة.

أسماء الناجين من حادث غرق ميكروباص معدية ابو غالب بالمنوفية..

وجاءت أسماء الناجين من الحادث كالأتي:- ميادة رمضان عيد، 17 عاما - أميرة ضياء علي، 15 عاما - جومانا عرفة علي، 13 عاما - سمير عبدالعزيز محمد، 36 عام - سماح وحيد، 20 عام - صبحية صلاح علي، 49 عاما - ونسمة محمد عبدالنبي، 17 عاما - حبيبة دياب حسن، 17 عاما - جنات أحمد لطفي، 14 سنة".

وتـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لحظة بلحظة حادث معدية أبو غالب بأشمون وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشير إلى أنه فور وقوع الحادث تم التوجيه بتواجد السكرتير العام والمساعد ورئيس المدينة ميدانيا بموقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، كما تم الدفع بفرق من الاسعاف والإنقاذ النهري وتم متابعة كافة الإجراءات.

والقت قوات الشرطة بمباحث الجيزة القبض على سائق ميكروباص، لاتهامه بالإهمال والتسبب في سقوط السيارة من معدية أبوغالب، وبـ استجواب السائق ومواجهته بأقوال شهود عيان وتركه المركبة للتشاجر مع آخر بدعوى معاكسته لعاملة تستقل السيارة قيادته قبل خضوعه لتحليل مخدرات وبيان قيادته تحت تأثير المخدر من عدمه.

انتشال ميكروباص حادث معدية أبوغالب..

الجدير بالذكر أن السيارة الميكروباص كانت تقل فتيات عاملات بتغليف الفاكهة بأحد الشركات الخاصة بتصدير الفاكهة والخضراوات بالجيزة، وحسب شهود عيان بمنطقة الحادث أكدوا علي دخول السائق في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية نتيجة لمعاكسة أحد الفتيات، فترك السيارة دون ان يسحب فرامل اليد، مما تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل بالجيزة، ثم فوجئوا جميعا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل، أن أعمار الفتيات تتراوح من 17لـ 20 عاما، وجميعهن من قرية سنتريس والقناطرين و القري المجاورة بأشمون.