محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة كشافات الإنارة بحي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على العمل على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وفقًا للامكانات المتاحة تنفيذًا لتوجهات الحكومة، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالبنية الأساسية والمرافق وتحسين الخدمات بكافة القطاعات وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم عمل صيانة كشافات الإنارة بعدد من الشوارع والميادين من بينها شارع المشتل بمنطقة الوليدية، فضلاً عن شن حملات للنظافة ورفع المخلفات لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة، بالإضافة إلى قيام القسم الزراعي بتقليم الأشجار بطريق سليمة لإضفاء المظهر الجمالي ككل والاهتمام بالأشجار على جانبى الطريق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وذلك خلال حملات دورية برئاسة سيد عبدالجواد رئيس حي شرق، وبمشاركة نواب رئيس الحي وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمركز في هذا الشأن وبإستخدام معدات الوحدة المحلية كسيارات ولوادر وابراج الكهرباء وجليدر وغيرها مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية لأعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة وصيانة شبكات الإنارة بالطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية حرصاً على أمن وسلامة المواطنين واستمرار حملات النظافة الدورية لرفع كافة تراكمات القمامة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة