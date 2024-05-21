نقابة الصيادلة بالإسكندرية تقاضى شركات الأدوية والمخازن

أعلنت نقابة الصيادلة، أنه في متابعة النقابة لشكاوي الصيدليات المستمرة من تدني الربحية ونقص الأدوية وما نراه من انتشار السوق السوداء، بدأت هيئة الدواء في فبراير الماضي، بعمل تقرير فني طلب من المخازن التوقيع عليه، وتم خلاله التفتيش علي عدد من الشركات والمخازن بالقاهرة والمحافظات.

وقامت نقابة صيادلة الإسكندرية بالاجتماع مع عدد من المخازن بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق مع المخازن على الامتناع عن شراء أي أدوية مخالفة للخصم القانوني، وتم إعطاء مهلة للتخلص من هذا المخزون قبل نهاية شهر مارس ومن ثم لحقها في شهر رمضان اجتماع لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة و نقباء الصيادلة بدار الحكمة مع الدكتور رئيس هيئة الدواء وقيادات الهيئة وتم التأكيد على متابعة الهيئة بشدة لهذا الملف.

وبعد مضى ثلاثة أشهر وقد تزايدت شكاوى االصيادلة من نقص شديد لمجموعات دوائية حيوية كاملة واصناف شركات بالكامل من شركات التوزيع أو تواجد بعضها في المخازن بنسب خصم متدنية، وهو ما قد خالف ما آلت اليه الاجتماعات السابقة.

وعليها فإن النقابة قد قررت تحريك فوري لدعاوي قضائية ضد ثلاثة من المخازن وإحدى الشركات بناء على الفواتير المخالفة التي تم تسليمها إلى النقابة.يتم توجيه الشكاوى إلى هيئة الدواء لكي يتسنى لها القيام بدورها في اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

وأضافت ان تستمر النقابة في استقبال الفواتير المخالفة لنسب الخصم القانونية سواء عن طريق خصومات متدنية أو تحميل أدوية على أدوية أخرى.

نؤكد النقابة على سرعة تنفيذ هيئة الدواء لمنظومة التتبع الدوائي QR Code، والتي من دورها القضاء على السوق السوداء وأزمة التسعيرة، والحفاظ على حقوق الصيدليات خاصة بعد الحملات الحالية التي تقوم بها الهيئة الأن علي عدد كبير من الشركات والمخازن لضبط السوق.

وأخيرا، تؤكد النقابة على حتمية اصطفاف الصيادلة الزملاء مع نقابتهم ضد التوغل على اقتصاديات الصيدليات الفردية.