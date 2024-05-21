الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ولي العهد السعودي يترأس جلسة "مجلس الوزراء"

ولي العهد الأمير
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ترأس ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في السعودية، وطمأن الجميع بشأن صحة الملك سلمان، وذلك بعدما أعلن الديوان الملكي، الأحد، أن العاهل يخضع لبرنامج علاجي من التهاب في الرئة.

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الديوان الملكي السعودي.. إصابة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتهاب رئوي

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الملك سلمان يُجري فحوصات طبية في العيادات الملكية

وخلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن "تقديره" لكل من سأل عن العاهل السعودي للاطمئنان على صحته.

 

وكان الملك سلمان يخضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد ساعات من إجرائه فحوصات طبية.

 

ترأس ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في السعودية، وطمأن الجميع بشأن صحة الملك سلمان، وذلك بعدما أعلن الديوان الملكي، الأحد، أن العاهل يخضع لبرنامج علاجي من التهاب في الرئة.

 

وخلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن "تقديره" لكل من سأل عن العاهل السعودي للاطمئنان على صحته.

 

وكان الملك سلمان يخضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد ساعات من إجرائه فحوصات طبية.

 

وقالت الوكالة السعودية في وقت متأخر، الأحد، نقلا عن الديوان الملكي إن الملك سلمان سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب.

 

وكانت "واس" قد ذكرت في وقت سابق أن العاهل السعودي خضع لفحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام، الأحد، بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

 

ويتولى الملك سلمان عادة رئاسة جلسات الحكومة حتى بعد تعيين الأمير محمد رئيسا لمجلس الوزراء عام 2022 بجانب منصبه كولي للعهد.

 

وسلمان، سابع ملوك المملكة الخليجية الثرية بالنفط، تولى العرش منذ يناير عام 2015 خلفا للراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، وهو أخاه غير الشقيق.

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