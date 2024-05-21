مياه أسيوط تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 7محاميين بالإعلان رقم 2

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن حاجتها للتعاقد مع محاميين للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم ( 2 ) لسنة 2024م، وذلك وفقـــا للشــروط المعلــن عنهـــا بالموقـــع الالكترونــى للشركــــة والصفحــــه الرسميــــة للشركــة علـــــى الفيــــس بــوك.

قال المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على ضرورة الإلتزام بالشروط الواردة فى الإعلان سعيا لتطبيق خطة الشركة من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق .

وأضاف اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أنه سيتم بيع نموذج التقديم والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشريه شارع جول جمال بجوار فندق الوطنيه بالاس المتفرع من شارع الجمهورية وذلك نظير مبلغ وقــــدره ( ٣٠٠ ) جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024م حتى يوم الخميس الموافق 13يونيو 2024م من الساعه التاسعة صباحاً حتى الساعه الثالثة مساء عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ولن يلتفت للطلبات التى تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها.

على أن يتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين وكذلك مواعيد الإختبارات التحريرى والمقابلة الشخصية والنتيجه النهائيه بأسمائهم على الموقع الألكترونى( WWW.ASCWW.COM.EG ) والصفحة الرسمية للشركة