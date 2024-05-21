وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع الشركة العربية للأدوية "إدكو"

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية للشركة العربية للأدوية (ادكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور تامر الحسيني رئيس الشركة العربية، والدكتورة سميرة علي رئيسة لجنة تطوير المشروعات، والدكتورة دعاء عبيد مديرة المصانع، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج بعد الانتهاء من خطة التطوير ورفع الكفاءة في إطار متطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء.

جاء ذلك في إطار خطة تحديث صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمرارا للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير والانتهاء من مشروع تحديث خطوط الإنتاج بشركات الأدوية التابعة وتنفيذ برامج تدريب العاملين في كل شركة، وتأثير ذلك على معدلات الأداء ونتائج الأعمال.

تفقد الدكتور عصمت، المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مناطق تصنيع مستحضر "ريفو" والأقراص الصلبة واللبوس والمراهم والكريمات والايروسولات الموضوعية وكذلك منطقة تصنيع الأشربة والسوائل، والتي شملتها أعمال التطوير. وامتدت الجولة إلى مناطق الخدمات والبنية التحتية ومنها محطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية لتحقيق متطلبات المعامل والتخزين الجيد، ومشروعات التطوير الشامل لنظام الإطفاء والإنذار الآلي للتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك تحديث أنظمة الأمن والكاميرات.

أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، موضحا الاستمرار في الجولات غير المخططة للوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع ومتابعة خطط الإنتاج وتنفيذ السياسات البيعية والتسويقية التي تم إقرارها، والاستماع إلى العاملين وتحفيزهم، وأن هناك مناقشات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك شركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف النهوض بالصناعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات.

قال الدكتور عصمت إن الشركة العربية تمتلك 7 مناطق إنتاجية، وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا، وإن مشروع التطوير يهدف إلى تحقيق متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء مما يساعد على توفير دواء بأعلى مستويات الجودة للسوق المحلية، ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وإن العمل مستمر في جميع شركات الأدوية التابعة لتحقيق الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج، موضحا أن خطة العمل تشمل تشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.