وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز "الفيوم الجديدة" لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة الفيوم الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، ومقترحات تطوير المدينة، وخطتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مدينة الفيوم الجديدة تم إنشاؤها عام 2000، وتقع عند الكيلو 120 طريق القاهرة / أسيوط الغربي، في المنطقة الواقعة بين محافظة الفيوم ومحافظة بنى سويف، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدينة منذ إنشائها وحتى الآن 1.756 مليار جنيه.



واستمع وزير الإسكان إلى شرح من المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة بالمدينة، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، ومنها، المرحلة الاولي من الطريق الرابط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة، ومدرسة بالإسكان الاجتماعي، وعدد من مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات تنفيذ أعمال المرافق (مياه شرب – صرف صحى – رى – طرق) بعدد من المناطق بالمدينة، وغيرها.



وناقش الوزير، مع مسئولى الهيئة وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، الموقف المالى للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، والفرص الاستثمارية المتاحة بها (الأراضى المرفقة – الأراضى الجارى ترفيقها)، بمختلف الأنشطة، كما استعرض الاستثمارات المنفذة بمعرفة جهاز المدينة فى مجال البنية التحتية والخدمات، والاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، وكذا الاستثمارات فى القطاع الصناعي، ومقترحات تطوير المدينة لتحقيق أهداف التنمية المرجوة.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الفيوم الجديدة، تضم منطقة صناعات صغيرة بمساحة 105 أفدنة، وجار تخصيص 147 قطعة بها للمستثمرين، والمنطقة الصناعية الأولى، وتم ترفيقها وتخصيص 73 قطعة، وجار تخصيص 60 ورشة شباب، وتم تشغيل 25 مصنعاً من إجمالي 72 مصنعاً جارٍ تنفيذها بأنشطة (غذائي – دوائي – هندسي – معدني – كيماوي)، إضافة لمنطقة صناعات متوسطة بمساحة 335 فداناً، وجارٍ تخصيص 112 قطعة، وتم تخصيص 50 ألف م2 مطاحن لمحافظة الفيوم، والمجمع الصناعي التابع لهيئة التنمية الصناعية، وبه 116 وحدة استيل و192 وحدة خرساني بمساحة 51 فداناً، ومنطقة مطور صناعي بمساحة 179.6 فدان.