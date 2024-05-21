نائب رئيس جامعة الفيوم يجتمع بمنسقي الكليات لجائزة مصر للتميز الحكومي

عقد الدكتورعرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة الفيوم، اجتماعًا لسفراء تميز كليات جامعة الفيوم لجائزة مصر للتميز الحكومي (الدورة الرابعة 2024) والتي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور جمال فرج محمد فرج، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر مجدي عيسى، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور جمال عبد الحليم كامل، المدرس بكلية العلوم، وهالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومنسق جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة، و منسقي التميز وفرق عملهم بكليات الجامعة المختلفة، ومنسق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ومنسق جائزة المواقع الإلكترونية، والمشاركين في الجوائز الفردية، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين لتعزيز مكانة مصر العالمية.

وأضاف أن الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

جائزة التميز الحكومى

وأوضح الدكتورعرفه صبري، أن جائزة مصر للتميز الحكومي (جائزة المؤسسة المتميزة) تتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي تحقيق الرؤية (60%)، والابتكار (20%)، والممكنات (20%)، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي للوقوف على آخر استعدادات الكليات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي بشكل فعال وتشكيل فرق العمل بالكليات واستيفاء ملفات الترشح، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات المنسقين وتساؤلاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكدا أن تقديم الملف لابد أن يوضح التناسق بين ما تملكه الكليات من موارد وكيفية استخدامها بشكل نموذجي.

ووجه المنسقين بضرورة سرعة استكمال واستيفاء ملف الترشح على أكمل وجه وأتم كيفية، متضمنا ما تملكه الكليات من موارد يتم استخدامها بشكل نموذجي.

و أوضح الدكتور عرفه صبري أن الإطار الزمني لمراحل الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2024 يتضمن مرحلة كتابة طلبات الترشح إلكترونيا في الفترة من 20 أبريل وحتى 20 يونيو2024، ثم مرحلة التقييم المكتبي عن بعد في الفترة من 10 يوليو حتى 9 أغسطس 2024، ثم مرحلة الزيارات الميدانية والتحكيم (للمتأهلين للمرحلة النهائية) في الفترة من 11 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2024.

وأكد على ضرورة الاستفادة من لقاءات الدعم الفني وورش العمل التي تعقدها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بصفة دورية ومستمرة، مما يسهم في تحسين طريقة كتابة واستيفاء ملف الترشح للمعايير والمحاور المطلوبة، وبما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وأشار الدكتور عرفه صبري أن جامعة الفيوم تشارك هذا العام في جائزة المؤسسة المتميزة بـ8 كلية وهو عدد كليات جامعة الفيوم؛ حيث أن المشاركة في الجائزة إجباري للكليات التي مضى على إنشائها ثلاثة أعوام بناء على قرار مجلس الوزراء المصري وذلك تحقيقا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مشاركة جامعة الفيوم في جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة وجائزة المواقع الإلكترونية والجوائز الفردية (أفضل موظف وأفضل مدير عام).

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