لقاء توعوي حول "دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة حلوان

نظم المجلس القومى المرأة لقاءً توعويًا بعنوان "رفع وعى المجتمع الجامعى بدور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استهدف طلبة وطالبات جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المتطوعين من الذكور والإناث، وذلك بمقر جامعة حلوان.

استعرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس دور المجلس فى دعم المرأة والفتاة فى كافة المجالات، وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بالتركيز على محور الحماية، ومحاور استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ونتائج دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، الى جانب توضيح اختصاصات عمل الوحدة ، وآلية عملها داخل الجامعة، والتشبيك مع كافة الكيانات داخل الجامعة ودورها فى تنمية المجتمع الخارجى، وفى تلقى الشكاوى، الى جانب استعراض مسار الإحالة الوطني، وتوضيح دور وحدات المرأة الآمنة بالمستفيات الجامعية التى وصل عددها إلى (12) على مستوى المستشفيات الجامعية ببعض المحافظات.

فيما أكد الدكتور وليد السروجى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اهتمام الجامعة بتفعيل دور الوحدة وتنفيذ اختصاصاتها على مستوى كليات الجامعة ونشر الوعى وتصحيح الثقافة المغلوطة عن مفاهيم تتعلق بحقوق المرأة.

ثم استعرضت الدكتورة رحاب القصير مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعه حلوان دور الوحدة داخل الجامعة وآليه الوصول إليها، والخطوات المستقبلية لتخصيص مكان لها داخل الجامعة.

واستعرضت الدكتورة سماح ربيع بقسم الطب النفسى بكلية الطب بجامعة حلوان محاضرة حول الدعم النفسي ودوره فى التعامل مع السيدات اللاتى تتعرض للعنف، وتوضيح انماط الاستغلال (النفسى ، الجسدى ،النفسى) وأنواع العنف ودرجة انتشاره.

وقد شارك فى اللقاء أيضًا أعضاء هيئة التدريس من الجامعة، و رانيا طه مدير ادارة التخطيط و اسلام سيد منسق اللجنة التشريعية بالمجلس.

يأتى اللقاء فى إطار تنفيذ خطة عمل تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية فى رفع وعى الطلاب وتعزيز قدرات اعضاء ومنسقى الوحدات فى تنفيذ اختصاصات عمل الوحدة ، والتى سعى المجلس الى انشائها منذ عام 2016 ووصل عددها الى (42) وحدة بالجامعات حتى عام 2024.