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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية..

محافظ المنوفية يتابع حادث معدية أبو غالب ويقدم خالص التعازي لأسر المتوفين

بوابة الوفد الإلكترونية

تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لحظة بلحظة حادث معدية أبو غالب بأشمون وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشير إلى أنه فور وقوع الحادث تم التوجيه بتواجد السكرتير العام والمساعد ورئيس المدينة ميدانيا بموقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، كما تم الدفع بفرق من الإسعاف والإنقاذ النهري وتم متابعة كافة الإجراءات.

 

ويتقدم محافظ المنوفية بخالص التعازى لأسر المتوفين داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم توجيه كافة القطاعات الحيوية بتقديم الدعم اللازم للحادث فضلًا عن رفع درجة الطوارئ بمستشفيات أشمون لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الفوري معها.

 

هذا وتوجه محافظ المنوفية ونائبه محمد موسي الآن إلى موقع الحادث بأشمون لمتابعة الموقف على الطبيعة وتقديم الدعم اللازم للأسر وذويهم.

الجريدة الورقية